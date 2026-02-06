Quartetto azzurro per la discesa di Bormio alle Olimpiadi

Questa mattina a Bormio si è svolta la selezione del quartetto azzurro per la discesa libera maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La squadra italiana è scesa in pista per mettere in fila le ultime prove prima di partire per le Olimpiadi. La gara ha visto ottimi tempi e qualche sorpresa, con gli atleti che hanno dato il massimo in un percorso reso difficile dalle condizioni della neve. Ora i nomi ufficiali saranno annunciati, e la squadra si prepara a volare in vista della grande occasione.

La squadra italiana impegnata nella prova di discesa libera maschile ai prossimi giochi olimpici sta prendendo forma con molta attenzione ai dettagli e alle performance di ciascun atleta. La decisione definitiva su chi parteciperà alla competizione è arrivata al termine di una fase di qualificazione molto selettiva, caratterizzata da una sola prova cronometrata effettivamente disputata da un rappresentante tra i cinque sciatori iscritti. Il risultato di questa prova ha decretato i nomi dei quattro atleti che prenderanno il via sulla pista Stelvio di Bormio. Christof Innerhofer non sarà presente nella gara di discesa, anche se potrebbe essere schierato nel supergigante in programma per mercoledì prossimo.

