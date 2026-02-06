James Crawford domina la discesa libera di Bormio unico azzurro in gara a metà prova

James Crawford si aggiudica la discesa libera di Bormio, il primo azzurro a scendere in gara. Con una corsa impeccabile, il canadese prende il comando della prova, mentre gli italiani restano indietro. Solo Crawford riesce a mettere insieme una prestazione di livello, lasciando gli altri a inseguire. La gara si conclude con lui al primo posto, mentre gli altri si devono accontentare delle posizioni di rincalzo.

La terza prova della discesa maschile ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 si è svolta sul tracciato Stelvio di Bormio, offrendo una finestra tattica piuttosto incerta. L’allenamento è apparso interlocutorio: molti protagonisti hanno preferito risparmiare energie in vista della gara decisiva, prevista per domenica 8 febbraio alle ore 11:30, con i titoli in palio. Tra i colori azzurri, l’unico atleta in pista è stato Dominik Paris. In questo contesto di preparazione, diverse nazioni hanno scelto di non spingere al massimo nell’ultimo allenamento. Tra gli atleti che hanno deciso di non disputare la terza prova figurano Giovanni Franzoni, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Florian Schieder, insieme a una serie di rappresentanti sloveni, canadesi, svizzeri, statunitensi, austriaci, norvegesi e francesi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

