La seconda prova di discesa libera femminile di Tarvisio 2026 si terrà venerdì 16 gennaio alle ore 11.00. La gara, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, vede la partecipazione di Sofia Goggia, che scenderà con il pettorale numero da comunicare. La sessione sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino l’evento.

Venerdì 16 gennaio (ore 11.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo testa a disposizione delle atlete per trovare il giusto feeling con la pista italiana e per cercare le migliori linee in vista della gara in programma sabato 17 gennaio, a maggior ragione considerando che non il Circo Bianco non è protagonista in questa località da addirittura quindici anni. Riflettori puntati su Sofia Goggia, che ha avuto in sorte il pettorale numero 11 dopo una poca brillante prestazione offerta nel primo test in terra friulana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Tarvisio 2026: orario, n. di pettorale, tv

Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Tarvisio 2026: orario, n. di pettorale, tv

Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia oggi nella prima prova di discesa a Tarvisio 2026: orario, n. di pettorale, tv

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

A che ora parte Sofia Goggia oggi, seconda prova discesa Zauchensee 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Sci alpino in TV, dove vedere la discesa libera a Zauchensee e il Gigante ad Adelboden: orari e programma; Sci alpino femminile oggi, SuperG Zauchensee con Sofia Goggia: a che ora e dove vederlo in diretta; LIVE! Discesa sprint per le donne in Coppa del Mondo a Zauchensee: Vonn regina, sono 84 vittorie in carriera! Pirovano quarta, male Goggia.

Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Tarvisio 2026: orario, n. di pettorale, tv - 00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del ... oasport.it