Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Zauchensee 2026 | orario n di pettorale tv

La seconda prova della discesa libera femminile di Zauchensee 2026 si svolgerà venerdì 9 gennaio alle ore 11.30. La gara, valida per la Coppa del Mondo, vedrà la partecipazione di Sofia Goggia, che affronterà la sua seconda prova con il pettorale numero da definire. La diretta sarà trasmessa in tv e online, offrendo un’analisi dettagliata dell’evento.

Venerdì 9 gennaio (ore 11.30) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Zauchensee, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo testa a disposizione delle atlete per trovare il giusto feeling con la pista austriaca e per cercare le migliori linee in vista della gara in programma sabato 10 gennaio, a maggior ragione dopo una prima prova interlocutoria condizionata dal rinvio di un’ora e da condizioni meteo non ideali. Riflettori puntati su Sofia Goggia, che ha avuto in sorte il pettorale numero 9 in vista della seconda prova cronometrata della discesa libera di Zauchensee. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Zauchensee 2026: orario, n. di pettorale, tv Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia oggi, prima prova discesa Zauchensee 2026: orario, n. di pettorale, tv Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia oggi nella seconda prova di discesa in Val d’Isere 2025: orario, n. di pettorale, tv Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. A che ora parte Sofia Goggia oggi nel gigante di Kranjska Gora 2025: n. di pettorale, tv, streaming; Kranjska Gora: 'Super' Camille Rast vince anche lo slalom, Shiffrin seconda, Della Mea sesta - Coppa del mondo, sci alpino donne: classifica slalom speciale; Rast trionfa a Kranjska Gora, Scheib seconda sempre più in rosso. Della Mea decima, grande rimonta per Goggia, 11/a; Gigante femminile a Kranjska Gora: trionfa la svizzera Rast. Goggia risale dal 27° all'11° posto. Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Zauchensee 2026: orario, n. di pettorale, tv - 30) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Zauchensee, evento valido per la Coppa del ... oasport.it

A che ora parte Sofia Goggia nella seconda manche a Semmering: programma esatto, piazzamento, distacco, tv - Saranno ben quattro le azzurre al via della seconda manche del gigante femminile di Semmering (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it

Dove vedere Sofia Goggia nel gigante di Kranjska Gora in tv e streaming - Il gigante di oggi a Kranjska Gora si potrà vedere in chiaro su Raidue (la prima manche) e su Rai Sport (la seconda manche) e in streaming su Rai Play. corriere.it

Un compleanno speciale dall’altra parte del mondo: Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano il primo anno della piccola Gabriella - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.