speed skating davide ghiotto lontano dal podio nei 5000 metri ad hamar lollobrigida fuori dalla top 10 nei 3000

Nella seconda giornata di gare a Hamar, seconda tappa della Coppa del Mondo di speed skating, sono emerse le performance di Davide Ghiotto nei 5000 metri e di Lollobrigida nei 3000 metri, con risultati che hanno segnato l’andamento delle competizioni sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Hall in Norvegia.

Andata in archivio la seconda giornata di gare sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Hall di Hamar (Norvegia), sede della quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Un day-2 che non ha portato grandi soddisfazioni alla squadra italiana. Si sperava che Davide Ghiotto potesse dare dei segnali nei 5000 metri, ma il responso del campione vicentino non è stato quelli che si sperava. Il veneto, infatti, ha concluso in settima posizione col crono di 6’15?88. Una prestazione senza acuti per Ghiotto, calato in maniera vistosa negli ultimi due giri. Alla fine, il migliore è stato il giovane ceco Metod?j Jílek che, dopo aver vinto i 10000 metri a Heerenveen proprio davanti all’azzurro, ha replicato in questa sede col nuovo record della pista di 6’07?58. Oasport.it Speed skating, Davide Ghiotto a caccia del podio nei 5000 metri ad Hamar. Lollobrigida in cerca di buone sensazioni - Messa alle spalle la tradizionale tappa di Heerenveen, nei Paesi Bassi, la Coppa del ... oasport.it

