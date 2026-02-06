Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi 6 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Questa sera alle 20:00 si apre ufficialmente la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. La manifestazione inizia con un evento che molti aspettano da anni, e gli italiani presenti in sala o davanti alla tv si preparano a vivere un momento importante. Le gare ufficiali partiranno subito dopo, con gli atleti pronti a scendere in pista e in pedana.

Oggi, venerdì 6 febbraio, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina avranno la loro apertura attraverso la cerimonia in programma dalle 20:00. Tuttavia, a precedere il tutto saranno gare dal valore a Cinque Cerchi, da osservare con grande attenzione. L’Italia sarà protagonista nel doppio misto di curling, nel pattinaggio artistico, negli allenamenti di salto con gli sci e nelle prove cronometrate di sci alpino e slittino. A partire dalle ore 10.00, proseguirà lo slittino, con altre due prove cronometrate del singolo maschile: in entrambe le circostanze saranno al via tre azzurri, ovvero Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller. 🔗 Leggi su Oasport.it

