Qualcuno ha provato ad incendiare la nostra lavanderia il VIDEO ‘shock’ dell’accaduto

La lavanderia ‘Profumo di pulito’ a Stroncone è stata presa di mira da qualcuno che ha tentato di incendiarla. Un video di 90 secondi mostra una persona con una tanica che si avvicina all’ingresso e si aggira nei pressi del negozio. La scena è ripresa dalle telecamere di sorveglianza e lascia intuire che si sia trattato di un gesto intenzionale. Al momento non ci sono ancora dettagli su eventuali motivi o sul responsabile.

Una sequenza video dalla durata di novanta secondi. Le immagini della telecamera di sorveglianza riprendono una persona che, munita di una tanica, si avvicina all'ingresso della lavanderia 'Profumo di pulito' a Stroncone. E' da poco trascorsa la mezzanotte di venerdì 6 febbraio, come si evince.

