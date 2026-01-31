Daniela Ruggi il video dell' appello dell' avvocata del fratello Alberto per la verità su ciò che è accaduto

Daniela Ruggi torna al centro dell’attenzione dopo che l’avvocata del fratello Alberto ha diffuso un video con un appello. La conferma del test del Dna ha riacceso la discussione, e ora si aspetta solo di scoprire cosa sia davvero successo. La famiglia Ruggi chiede chiarezza, e il video è diventato il nuovo punto di partenza per capire la verità.

L’intera comunità di Vitriola di Montefiorino, nel Modenese, è ancora scossa dalla notizia della morte di Daniela Ruggi. Il dramma ha avuto il triste epilogo sabato 31 gennaio con la conferma del test del Dna eseguito sui resti rinvenuti in una torre diroccata. Ora è tempo di verità, come sostiene Deborah De Cicco, l’avvocata che assiste il fratello della 32enne, Alberto Ruggi. L’appello dell’avvocata del fratello Ansa ha pubblicato un video ricevuto da Deborah De Cicco, legale rappresentante di Alberto Ruggi, fratello della 32enne. L’avvocata fa sapere che il suo assistito “è stato convocato nel pomeriggio di ieri, venerdì, affinché gli venisse comunicata questa drammatica notizia”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Daniela Ruggi

I resti umani trovati il primo gennaio in una torre abbandonata vicino a Vitriola di Montefiorino sono di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa all’inizio dell’anno.

Ultime notizie su Daniela Ruggi

