Sabrina Salerno a Belve il racconto shock sul padre | Non ha mai provato nulla per me

Ospite a Belve da Francesca Fagnani, Sabrina Salerno si è lasciata andare a una confessione intima sulla sua infanzia, dal rapporto col padre che non l'ha mai riconosciuta a quello con la madre giovanissima. Nella puntata del 2 dicembre di Belve, il talk di Francesca Fagnani, tocca a Sabrina Salerno sedersi sulla poltrona più temuta della TV. In poco meno di un'ora la cantante e showgirl ripercorre i capitoli più delicati della sua vita: l'infanzia segnata dall'assenza del padre, il lungo silenzio rotto solo da un test del DNA, gli anni della "sabrinite". Sabrina Salerno, l'infanzia senza un padre e quella telefonata a 12 anni Il racconto di Sabrina Salerno a Belve parte da lontano.

