Vivi le Olimpiadi con una promo speciale | un anno di G+ a partire da 0,99€ mese

Le Olimpiadi di Milano Cortina stanno per entrare nel vivo: alcune discipline sono già partite, e domani ci sarà la cerimonia di apertura a San Siro e a Cortina. Per l'Italia sono stati convocati 196 atleti, 12 più dell'edizione di Torino 2006: 103 uomini, 93 donne e per la prima volta come paese ospitante due squadre di hockey. Gli azzurri possono puntare al record di podi, 20 come a Lillehammer nel 1994. Da Arianna Fontana a Federico Pellegrino, passando per Sofia Goggia, Michela Maioli. E poi Paris, Federica Brignone che tenterà l'impresa dopo l'infortunio al ginocchio, Giovanni Franzoni, fresco vincitore della discesa sulla storica pista di Kitzbühel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; Ghiaccio d’inizio: vivi in Piazza Garibaldi le emozioni delle Olimpiadi Invernali; Vivi le Olimpiadi: Livigno offre pacchetti soggiorno; Fine settimana con lo sport.

