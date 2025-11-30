Verstappen trionfa a Doha | è a -12 Adesso può succedere di tutto

“ Si adesso può succedere di tutto”. Max Verstappen sorride felice sul podio del Gran Premio del Qatar. A Doha l’olandese firma un’altra straordinaria impresa e continua a tenere vivo il campionato mondiale piloti. Dopo Zandvoort la Mc Laren di Piastri aveva 104 punti di vantaggio su Verstappen, alla vigilia dell’ultimo gran premio che si disputerà nel prossimo week-end ad Abu Dhabi l’olandese della Red Bull è a soli dodici punti dall’attuale leader del mondiale Lando Norris. In caso di vittoria di Verstappen in Arabia Saudita a Norris basterà il quarto posto per essere campione del mondo, ma a questo punto non c’è niente di scontato perchè la rincorsa di Verstappen è strepitosa e la Mc Laren, gara dopo gara sta perdendo sicurezza. 🔗 Leggi su Panorama.it

