Protocollo per il benessere a scuola presentato in Regione a Bologna

La Regione Emilia-Romagna ha presentato a Bologna un nuovo protocollo per il benessere a scuola. L’Assessora Baredi e la dirigente Esposito di Cesena hanno spiegato le linee di indirizzo sugli Spazi di ascolto scolastici, un accordo che punta a migliorare il rapporto tra scuola e comunità. La presentazione si è svolta durante l’iniziativa regionale dedicata alle nuove linee guida, coinvolgendo rappresentanti di vari enti locali.

Nell'ambito dell'iniziativa di presentazione delle Linee di indirizzo sugli Spazi di ascolto scolastici della Regione Emilia-Romagna, svoltasi a Bologna, in Regione, l'Amministrazione comunale di Cesena, rappresentata dall'Assessora alla Scuola e ai Servizi educativi per l'infanzia Maria Elena Baredi e dalla dirigente del settore Scuola Monica Esposito, ha illustrato il Protocollo d'intesa per il benessere delle nuove generazioni nella relazione tra scuola e comunità. All'incontro inoltre hanno partecipato anche la dottoressa Antonella Brunelli direttrice dell'U.O. Pediatria e Consultorio Familiare Cesena (Ausl Romagna), Debora Senni, psicologa referente del Consultorio Giovani, Cinzia Albanesi, docente di Psicologia, e Marina Maselli del Centro Studi Servizi Educativi del Comune di Cesena.

