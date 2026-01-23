Sottoscritto il protocollo d' intesa fra la Regione Abruzzo e la regione di Madrid per la cultura e il turismo

Nel corso della Fiera internazionale del turismo Fitur, è stato firmato un protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e la Comunidad de Madrid. L'accordo mira a promuovere la collaborazione nel settore culturale e turistico, rafforzando i rapporti tra le due regioni. La firma rappresenta un passo importante per sviluppare iniziative condivise e valorizzare il patrimonio di entrambe le aree, favorendo scambi e opportunità di crescita reciproca.

Il sottosegretario alla presidenza della Regione Daniele D'Amario con delega al turismo, ha fatto sapere che nell'ambito della Fiera internazionale del turismo Fitur, è stato firmato il protocollo d'intesa fra la Comunidad de Madrid e la Regione Abruzzo atto di diplomazia culturale e di.

