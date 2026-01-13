MotoGP Fermin Aldeguer sarà dimesso a breve Obiettivo esserci per i test pre-stagionali

Fermin Aldeguer, attualmente ricoverato all’Hospital Universitari Dexeus dopo un intervento al femore, sarà presto dimesso. Con un messaggio di ottimismo, il pilota si prepara a riprendere gli impegni e punta a partecipare ai test pre-stagionali. La sua determinazione e il desiderio di tornare in pista sono evidenti, segnando un passo importante nel percorso di recupero e reinserimento nel mondo della MotoGP.

"Il peggio è alle spalle. È ora di ripartire con lo stesso spirito combattivo. Tornerò presto". Parole e musica di Fermin Aldeguer che, ancora ricoverato all'Hospital Universitari Dexeus dopo l'operazione al femore, rassicura i propri tifosi e il mondo della MotoGP, annunciando che il conto alla rovescia (non semplice) per il suo ritorno in pista, è ufficialmente incominciato. Facciamo un attimo di ordine. Nei giorni scorsi il "rookie of the year 2025" si era infortunato nel corso di una giornata di allenamento in pista assieme ai fratelli Marc e Alex Marquez (e anche a David Alonso e Maximo Quiles).

