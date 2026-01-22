La McLaren garante delle pari opportunità dei piloti

La McLaren si impegna a promuovere pari opportunità tra i suoi piloti, sostenendo un ambiente di rispetto e inclusione. Andrea Stella si è scattato una foto tra le numerose McLaren campioni del mondo esposte all’ingresso della sede, un edificio ancora di grande impatto estetico, progettato da Norman Foster e voluto da Ron Dennis. Un’immagine che riflette l’eredità sportiva e i valori di equità della squadra.

Andrea Stella si è fatto una bella foto tra tutte le McLaren campioni del mondo esposte all'ingresso della sede, ancora spettacolare, ma forse non troppo funzionale, voluta da Ron Dennis e progettata da sir Norman Foster. Non capita spesso di vederle tutte schierate, anche perché qualche anno fa, per evitare il fallimento, Zak Brown aveva dovuto vendere i tesori di famiglia, monoposto di Senna compresa. La nuova vettura, attualmente ai banchi dinamometrici in Austria, si vedrà solo nei test della prossima settimana a Barcellona, i primi della stagione, quelli che si svolgeranno a porte chiuse. «Non gireremo lunedì, ma il secondo o il terzo giorno, ma siamo perfettamente nei tempi che ci eravamo prefissati, anche se dietro alla nuova monoposto c'è un lavoro senza precedenti perché mai mi era capitato un cambio regolamentare che nello stesso anno coinvolgesse ogni parte della vettura, dal telaio al motore, fino alle gomme e alla benzina», racconta il team principal campione del mondo.

