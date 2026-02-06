blitz contro ladri complice si lancia dal primo piano e ferisce poliziotti

Gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto un blitz nel Casertano contro una banda di ladri stranieri. Durante l’operazione, un complice si è lanciato dal primo piano, ferendo alcuni poliziotti. La banda, composta da cittadini albanesi, è accusata di aver messo a segno diversi furti e rapine in appartamento. La scena è stata tesa e rischiosa, con i poliziotti che hanno dovuto intervenire in fretta per neutralizzare i sospetti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di rischio e tensione durante le fasi di esecuzione dei fermi nel Casertano da parte della Polizia di Stato dei cittadini stranieri, di nazionalità albanese, accusati di far parte di una banda specializzata in furti e rapine in appartamento. Un blitz scattato nei comuni dove i quattro risiedono con le famiglie, ovvero San Marcellino e Cesa. Quasi cento i poliziotti della Questura di Caserta impiegati nell’operazione; sono state circondate le abitazioni dei quattro ma ciò non ha impedito tentativi di fuga e reazioni violente. In particolare uno dei quattro albanesi è fuggito sui tetti, un altro ha aggredito i poliziotti ma il momento più pericoloso si è registrato a San Marcellino quando il parente di uno degli indagati si è lanciato dal primo piano verso i poliziotti che erano giù, pronti ad eseguire il fermo; l’uomo, anch’egli albanese e di stazza imponente, ha ferito cinque agenti, fortunatamente in modo non grave. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

