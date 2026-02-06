Processo per la morte di Michael Spagnuolo | nuove testimonianze in aula

Oggi al Tribunale di Avellino sono state ascoltate nuove testimonianze nel processo per la morte di Michael Spagnuolo. Il giovane è stato investito e ucciso il 25 maggio lungo la Variante SS 7 bis tra Avellino e Atripalda. La seduta si è concentrata su dettagli che potrebbero chiarire cosa sia successo quella sera e chi fosse coinvolto.

AVELLINO – Davanti al Tribunale di Avellino si è tenuta oggi una nuova udienza del processo per la morte di Michael Spagnuolo, il giovane investito e ucciso la sera del 25 maggio 2023 lungo la Variante SS 7 bis, nel tratto tra Avellino e Atripalda.Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati due.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Michael Spagnuolo Processo Torre Milano, gli avvocati del Comune invocano il segreto professionale: “Niente testimonianze in aula” Rete di spaccio tra Avellino e Napoli, il processo prosegue con nuove perizie e testimonianze Il processo riguardante l'inchiesta tra Avellino e Napoli, condotta dai Carabinieri, continua con l'esame di nuove perizie e testimonianze. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Michael Spagnuolo Argomenti discussi: Precipitò caricando la teleferica: tre a processo per la morte di Margherita Lega. E uno di loro chiede di patteggiare; Processo per la morte di Denis Bergamini, respinte le eccezioni sollevate in Appello dall'ex fidanzata Isabella Internò; Italia: al via il processo per il naufragio di Cutro; Operaio morto a Bari dopo caduta da impalcatura, due condanne nel processo di primo grado. Morto a 20 anni sulla A4: in due a processo per omicidio stradaleAl via il processo per omicidio stradale per la morte di Nicola Faroni, deceduto a soli 20 anni nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2024 tra i caselli dell'autostrada A4 di Peschiera del Garda e Sir ... bresciatoday.it Ubriaco, tenta di strangolare la fidanzata e la minaccia di morte: 39enne a processoFELTRINO (BELLUNO) - Litigano perché lui torna a casa ubriaco e le mette le mani al collo cercando di strangolarla. Lei riesce a liberarsi, ma l'uomo la raggiunge nuovamente e ... ilgazzettino.it A 13 anni dall’incidente che l’ha visto protagonista, sono state rese note importanti novità sulle condizioni di salute dell’ex pilota di Formula 1, Michael Schumacher. A esporsi sull’argomento il quotidiano britannico “Daily Mail”, che ha riportato come il cam facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.