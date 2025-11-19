Processo Torre Milano gli avvocati del Comune invocano il segreto professionale | Niente testimonianze in aula

Milano, 19 novembre 2025 – Processo alla Urbanistica milanese: gli avvocati di Palazzo Marino chiedono di non essere ascoltati in aula. Antonello Mandarano e Paola Cozzi, legali del Comune, questa mattina nel corso dell’udienza del processo che vede imputati i dipendenti pubblici dello Sportello unico per l'edilizia, gli ex funzionari di Palazzo Marino Franco Zinna e Giovanni Oggioni e i costruttori Carlo e Stefano Rusconi, hanno chiesto di essere esonerati dal rendere testimonianza, richiamando “l’obbligo del segreto professionale”. Al centro del dibattimento i presunti illeciti urbanistici legati a Torre Milano di via Stresa, progetto finito in uno dei fascicoli della maxi-inchiesta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

