Rete di spaccio tra Avellino e Napoli il processo prosegue con nuove perizie e testimonianze

Il processo riguardante l'inchiesta tra Avellino e Napoli, condotta dai Carabinieri, continua con l'esame di nuove perizie e testimonianze. Venti persone sono state arrestate nell'ambito di un'organizzazione criminale coinvolta nello spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla droga e nel mantenimento della sicurezza pubblica nella zona.

