Rete di spaccio tra Avellino e Napoli il processo prosegue con nuove perizie e testimonianze
Il processo riguardante l'inchiesta tra Avellino e Napoli, condotta dai Carabinieri, continua con l'esame di nuove perizie e testimonianze. Venti persone sono state arrestate nell'ambito di un'organizzazione criminale coinvolta nello spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla droga e nel mantenimento della sicurezza pubblica nella zona.
Prosegue il processo relativo all'inchiesta condotta dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, che ha portato all'arresto di venti persone accusate di far parte di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli imputati sono accusati di traffico e commercio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
