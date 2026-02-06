Processo Bibbiano giudici | ‘clamore mediatico ha travolto le vite degli imputati’

Il tribunale di Reggio Emilia ha depositato la sentenza sul caso Bibbiano, evidenziando come il clamore mediatico abbia pesantemente influenzato le vite degli imputati. I giudici sottolineano che l’attenzione pubblica e i media hanno contribuito a creare un clima difficile, che ha avuto effetti concreti sui coinvolti nel processo. La sentenza analizza anche il modo in cui la propaganda ha alterato la percezione delle accuse e dei protagonisti di questa vicenda giudiziaria.

È un passaggio della sentenza del processo sul 'caso Bibbiano', depositata dal tribunale di Reggio Emilia.

