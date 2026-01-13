Caso Pifferi i giudici dell’appello | Devastante processo mediatico dove la tv conta più del diritto

Nelle motivazioni della sentenza della Corte d’assise d’appello di Milano sul caso Pifferi, si evidenzia come il processo sia stato influenzato dal forte impatto mediatico, che ha privilegiato l’immagine televisiva rispetto alla corretta applicazione del diritto. La sentenza, che ha ridotto la condanna da ergastolo a 24 anni, sottolinea la necessità di mantenere l’indipendenza della giustizia di fronte alla pressione dei media.

Nelle motivazioni della sentenza con cui i giudici della Corte d’assise d’appello di Milano hanno ridotto dall’ergastolo a 24 anni la condanna per Alessia Pifferi per l’ omicidio della figlia Diana di un anno e mezzo, si legge un duro attacco contro il modo in cui i media si sono occupati del caso di cronaca. Nel provvedimento si parla di un “processo-televisivo” a cui la donna è stata sottoposta parallelamente a quello giuridico, che ha avuto “ricadute deleterie e devastanti” sul comportamento “processuale” dell’imputata, trasformando il “processo penale” in un “genere televisivo di svago e intrattenimento” dove si curano “ più le esigenze dei palinsesti che il rispetto delle regole e dei diritti” con una “‘sapienza’ giuridica e ‘intuizioni’ investigative” di cui è “facile da immaginare” la “qualità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Pifferi, i giudici dell’appello: “Devastante processo mediatico dove la tv conta più del diritto” Leggi anche: Alessia Pifferi, annullato l’ergastolo. I giudici: “Donna fragile, vittima del linciaggio mediatico in tv” Leggi anche: Annullato l’ergastolo ad Alessia Pifferi, i giudici: “Donna fragile, vittima del linciaggio mediatico in tv” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Alessia Pifferi, le attenuanti della fragilità e della lapidazione mediatica durante il processo: perché i giudici hanno cancellato l’ergastolo - Il comportamento di Alessia Pifferi durante il processo per l’omicidio della figlia, che in primo grado le sarebbe costato la condanna all’ergastolo, sarebbe stato macchiato e alterato dal “clamore me ... blitzquotidiano.it

Alessia Pifferi, processo mediatico: ecco perché i giudici hanno cancellato l’ergastolo - Fece discutere la sentenza di appello, fanno discutere anche le relative motivazioni della Corte d’Assise d’Appello di Milano in merito al processo di ... ecovicentino.it

"Il caso Pifferi è unico. Le colpe di nonna e zia" - I giudici non risparmiano la madre e alla sorella dell'imputata, assistita dall'avvocato Alessia Pontenani "Non si può non rimarcare come il caso Diana- msn.com

Caso Pifferi, i giudici di appello: “Della fragile Diana nessuno si è mai davvero interessato” x.com

Parlami d’Amore - Dott.ssa Caterina Pettinato. . Questo video nasce da un fraintendimento. Anzi, da più fraintendimenti. Nei commenti al contenuto precedente sul caso di Alessia Pifferi (lo scrivo chiaramente per contesto), molte persone hanno reagito dopo p - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.