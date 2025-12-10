Nichi Vendola e il Nichi-lismo | tutti i personaggi dei Vangeli sono queer ; il trionfo della cancel culture
L'affermazione di Nichi Vendola riguardo ai personaggi dei Vangeli come figure queer suscita discussioni e riflessioni. Le sue parole, considerate da molti sorprendenti, si inseriscono in un contesto di attacco alla tradizione e alla cultura religiosa, evidenziando il fenomeno della cosiddetta
Parole surreali, che meritano di essere esaminate criticamente "Tutti i personaggi chiave del Vangelo sono queer: da Maria Maddalena al buon samaritano". Sono queste le recenti dichiarazioni agghiaccianti e surreali di Nichi Vendola così come vengono trasmesse da "La Repubblica", rotocalco tu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Nichi Vendola ufficializza la candidatura per le Regionali: "Con Decaro per far vincere ancora un'altra Puglia"
Il ritorno della 'Sinistra' di Nichi Vendola in Capitanata: tour elettorale dal 2 al 6 novembre
Nichi Vendola a Foggia, l'ex Governatore della Puglia rilancia la sfida su acqua e legalità
Per l'ex governatore #NichiVendola "tutti i personaggi chiave del Vangelo sono queer: da Maria di Nazareth alla Maddalena, fino al buon Samaritano"
Rispondo a Nichi Vendola con tutto il garbo possibile. Capisco che dopo la sconfitta elettorale ti serva visibilità, ma non è un buon motivo per offendere la fede. Paragonare la Vergine Maria o i patriarchi a un queer è offensivo e soprattutto falso. Interpretare la
Vendola provoca: “I personaggi del Vangelo sono tutti queer” - Facendo un accostamento che ha suscitato parecchia indignazione, Nichi Vendola ha parlato recentemente di personaggi queer. Da newsmondo.it
