Nichi Vendola e il Nichi-lismo | tutti i personaggi dei Vangeli sono queer ; il trionfo della cancel culture

L'affermazione di Nichi Vendola riguardo ai personaggi dei Vangeli come figure queer suscita discussioni e riflessioni. Le sue parole, considerate da molti sorprendenti, si inseriscono in un contesto di attacco alla tradizione e alla cultura religiosa, evidenziando il fenomeno della cosiddetta

Parole surreali, che meritano di essere esaminate criticamente "Tutti i personaggi chiave del Vangelo sono queer: da Maria Maddalena al buon samaritano". Sono queste le recenti dichiarazioni agghiaccianti e surreali di Nichi Vendola così come vengono trasmesse da "La Repubblica", rotocalco tu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nichi Vendola e il Nichi-lismo: " tutti i personaggi dei Vangeli sono queer"; il trionfo della cancel culture

