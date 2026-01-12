Lottizzazioni abusive a Pinetamare processo bis per il sequestro del ' Palazzo Marina'

Si apre un nuovo processo bis relativo al sequestro del 'Palazzo Marina' a Pinetamare, Castel Volturno. L'edificio, costruito negli anni '80 dalla famiglia Coppola come residence Fontana Blue, è stato sequestrato per lottizzazione abusiva. La questione riguarda le modalità di realizzazione e le eventuali irregolarità nella gestione del progetto edilizio. L'esito della causa potrà determinare il destino definitivo dell'immobile e chiarire le responsabilità coinvolte.

Processo bis per decidere le sorti del 'Palazzo Marina', ex residence Fontana Blue realizzato dalla famiglia Coppola negli anni ' 80 a Pinetamare a Castel Volturno e sequestrato per lottizzazione abusiva. E' quanto disposto dalla terza sezione della Corte di Cassazione presieduta da Aldo Aceto.

