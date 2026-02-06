Primavera domani prove di fuga? A Cosenza sarà una sfida difficile

Domani l’Empoli Primavera scende in campo a Cosenza senza alcuni dei suoi punti di riferimento, come Baralla, Lauricella e Bagordo, partiti a gennaio. La squadra si affida ora a Raballo, giovane attaccante italiano-cubano del 2006, in prestito dal Torino, che potrebbe fare la differenza. La sfida è in programma alle 14 al Centro Sportivo Marca.

Senza Baralla, Lauricella e Bagordo, usciti nella finestra di mercato di gennaio, ma con l’attaccante italo-cubano classe 2006 Alessio Raballo in più (in prestito dal Torino dopo una prima parte di stagione alla Cremonese), la Primavera dell’Empoli sarà domani alle 14 al Centro Sportivo Marca di Cosenza. Avversario ostico in casa, dove ha conquistato 13 dei loro attuali 19 punti. La capolista di Filippeschi, però, non vuol perdere il passo per provare a scrollarsi di dosso anche il Pescara, ultima inseguitrice rimasta in scia (gli abruzzesi hanno 4 punti di ritardo). Tutte di domenica, invece, le altre tre maggiori formazioni del vivaio azzurro, e tutte contro i pari età del Lecce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

