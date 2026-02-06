Prima domenica del Carnevale Coratino | chiacchiere maschere e nacchere in Piazza Marconi

Questa mattina a Corato è partita la prima domenica del Carnevale con musica, maschere e dolci tipici. In piazza Marconi, tra chiacchiere e nacchere, si sono radunate famiglie e gruppi di amici pronti a divertirsi. L’evento, giunto alla sua 46esima edizione, continua a richiamare tanti cittadini che vogliono vivere un momento di allegria e tradizione. La festa si svolge a partire dalle 10:00, e ancora oggi si respira l’atmosfera di un carnevale che non perde mai il suo fascino

Chiacchiere, nacchere e maschere è l'anteprima del 46esimo Carnevale Coratino che si terrà in Piazza Marconi a Corato domenica 8 febbraio a partire dalle ore 10:00. Si inizia con lo spettacolo "Per tutti i Grimm" della compagnia Room to Play: due famosi fratelli Jacob e Wihelm Grimm tornano a.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Carnevale Coratino

