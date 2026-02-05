Carnevale 2026 a Solofra | maschere colori e fantasia in Piazza

Il Carnevale di Solofra si avvicina e il 13 febbraio le strade del paese si riempiranno di maschere, colori e tanta allegria. Gli abitanti si preparano da settimane per questo evento che ogni anno attira visitatori da fuori, curiosi di vedere le creazioni più fantasiose e vivere l’atmosfera festosa. Le piazze si trasformeranno in un tripudio di allegria, con sfilate, musica e balli per tutti.

