Carnevale 2026 a Solofra | maschere colori e fantasia in Piazza
Il Carnevale di Solofra si avvicina e il 13 febbraio le strade del paese si riempiranno di maschere, colori e tanta allegria. Gli abitanti si preparano da settimane per questo evento che ogni anno attira visitatori da fuori, curiosi di vedere le creazioni più fantasiose e vivere l’atmosfera festosa. Le piazze si trasformeranno in un tripudio di allegria, con sfilate, musica e balli per tutti.
Sta per tornare l'attesissimo Carnevale di Solofra, uno degli eventi più colorati e creativi dell'anno, che invaderà le strade il prossimo 13 febbraio. Organizzato dalla Pro Loco di Solofra, il Carnevale 2026 promette di essere una festa indimenticabile, con il tradizionale Gran Raduno dei Carri.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su Carnevale Solofra
Il Carnevale della magia: Ronciglione si veste di festa tra colori, maschere e carri | FOTO
A Ronciglione il Carnevale si fa sentire forte e chiaro.
Feste di strada animate da maschere e colori, la città si tinge di allegria in attesa del Carnevale vero e proprio.
Le strade di Offida si sono riempite di musica, maschere e allegria.
Ultime notizie su Carnevale Solofra
Argomenti discussi: Baronissi, al via il Gran Carnevale: dieci giorni di festa, colori e condivisione; La Mascarata Serinese apre il Carnevale 2026 tra tradizione, gemellaggi e festa; Baronissi, al via il Gran Carnevale 2026: dieci giorni di festa tra colori, musica e tradizione.
Carnevale 2026, quando inizia e quando finisce: le date da ricordareLa stagione più colorata e festosa dell’anno è ufficialmente iniziata. Il Carnevale 2026 animerà nelle prossime settimane numerose città italiane, tra tradizioni, maschere, sfilate e carri allegorici. tg24.sky.it
'Olympus', Carnevale di Venezia 2026 dedicato a Milano-CortinaSarà dedicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina l'edizione 2026 del Carnevale di Venezia, in programma dal 31 gennaio al 17 febbraio prossimi, con un tema che intreccia storia, arte e sport, in un ... ansa.it
Sport Channel 214. . Il gemellaggio di carnevale tra Serino e Courmayeur Lo speciale realizzato da Sport Channel nel corso della "Mascarata Serinese" facebook
Bombolette, costumi e parrucche di Carnevale: maxi sequestro a Viareggio x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.