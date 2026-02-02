Interrogazione di Di Marco Pd sulla Città della Musica | Oltre 3 milioni spesi il progetto va completato

Domani il consigliere di Italia Viva, Di Marco, terrà un’interrogazione sulla Città della Musica. Ha parlato di “assurdità amministrativa” e ha chiesto che si intervenga, perché sono stati spesi più di 3 milioni di euro e il progetto non può essere lasciato a metà. La questione è al centro del dibattito politico cittadino, con i cittadini che chiedono risposte e chiarimenti.

Una "assurdità amministrativa" cui va messo rimedio per rispetto ai cittadini e ai fondi investiti: oltre 3 milioni di euro. Per il consigliere regionale Antonio Di Marco (Pd) la questione "Città della Musica" di via Raiale non può dirsi chiusa con la decisione dell'attuale amministrazione di dirottare l'ultimo milione investito nel progetto di riqualificazione di quell'ex area industriale che si immaginava come un grande polo culturale di formazione e anche intrattenimento di qualità, sul teatro monumento d'Annunzio che resta ad oggi inagibile. Un Piano che tra l'altro, fa sapere Di Marco, sarebbe ora oggetto di un importante ridimensionamento lungo le aste del fiume Pescara.

