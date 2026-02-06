La nonna Libera Moroncelli di Santarcangelo ha tagliato il traguardo dei 100 anni senza smettere di fare quello che le piace di più: cucinare. Nonostante l’età, vive ancora da sola e prepara il ragù per tutta la famiglia durante le feste. La sua energia e il suo entusiasmo sono un esempio per tutti.

Da qualche settimana anche lei è entrata nel ristretto ’club’ dei centenari della nostra provincia. Cent’anni e non sentirli per Libera Moroncelli, la super nonna di Santarcangelo che vive ancora da sola e continua a cucinare per tutti in occasione delle feste. "Il mio ragù non lo batte nessuno!", scherza (ma nemmeno troppo) Libera. Che nella vita ha fatto di tutto, lavorando in fabbrica e come parrucchiera. Ha cresciuto una famiglia numerosa: tre figli, Alfiero, Maria Grazie a Franco, che le hanno dato tanti nipoti e pronipoti. "Il mio segreto per arrivare in forma fino a 100 anni? Ho sempre lavorato tanto e. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Preparo ancora il ragù per tutta la famiglia"

