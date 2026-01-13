Arriva a teatro Il Segreto di Elsa | magia e musica per tutta la famiglia

Il Teatro Colosseo di Baiano ospiterà sabato 24 gennaio alle ore 18:00 lo spettacolo “Il Segreto di Elsa”. Proposto da APS La Tarta-ruga in collaborazione con la Compagnia Citrea, l’evento è rivolto a tutta la famiglia e combina magia e musica. Un'occasione per condividere un momento di intrattenimento in un ambiente culturale e accogliente.

Sabato 24 gennaio, alle ore 18:00, il Teatro Colosseo di Baiano ospiterà lo spettacolo "Il Segreto di Elsa", presentato da APS La Tarta-ruga in collaborazione con la Compagnia Citrea.La storia delle sorelle più amate delle fiabe, Anna ed Elsa, prende vita sul palco tra canzoni, coreografie.

