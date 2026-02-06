Prende a bastonate la ex e strappa un orecchio a morsi al nuovo compagno | arrestato per stalking e violenze

Prende a bastonate la ex e aggredisce il nuovo compagno, strappandogli anche un orecchio a morsi. L’uomo è stato arrestato per stalking e violenze. La donna ha riportato un trauma cranico, mentre il suo nuovo fidanzato si è visto perdere parte dell’orecchio. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Aggredisce la ex e il nuovo fidanzato con pugni e bastone: lei finisce con un trauma cranico, lui perde parte di un orecchio. Arrestato un 37enne a Tivoli.

