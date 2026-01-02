Mantova molesta una donna e poi strappa a morsi l’orecchio dell’amico che la difendeva | arrestato 29enne

Nella notte di Capodanno, a Mantova, un uomo di 29 anni è stato arrestato per aver molestato una donna e aver aggredito un amico intervenuto in sua difesa, strappandogli a morsi l’orecchio. L’uomo è accusato di lesioni gravissime, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio ha suscitato preoccupazione e attenzione nella comunità locale, evidenziando la gravità della situazione.

E' la notte di capodanno quando finisce in carcere con l'accusa di lesioni personali gravissime, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di quanto avvenuto a Marmirolo, in provincia Mantova, dove un 29enne, residente a Verona, in evidente stato di alterazione psico-fisica per abuso di droghe e di alcol, è finito in cella .

Molesta una donna, poi stacca a morsi l’orecchio dell’amico intervenuto per difenderla - 29enne veronese arrestato dopo aver molestato una donna e morso all’orecchio un uomo, ferito ricoverato a Mantova. nordest24.it

Molesta donna e strappa a morsi un pezzo di orecchio all'amico che la difende - Ha aggredito e molestato pesantemente una donna e poi ha strappato a morsi una parte del padiglione auricolare all'amico intervenuto in difesa della donna e con cui aveva li ... msn.com

Il 56enne ferito è stato trasportato all'ospedale di Mantova e dimesso solo dopo alcune ore, ma con una lesione per la quale servirà molto tempo per guarire - facebook.com facebook

