Tre studenti dell’Università di Pisa si sono classificati al secondo posto nella Switch Competition, una delle competizioni più importanti a livello mondiale nel campo delle soluzioni energetiche sostenibili. La loro vittoria rappresenta un grande risultato per l’ateneo e mette in luce il talento italiano in un settore chiave per il futuro.

Tre studenti dell’ Università di Pisa hanno raggiunto un traguardo di eccezionale rilievo internazionale, posizionandosi al secondo posto nella Switch Competition, una delle sfide globali più prestigiose dedicate alle soluzioni energetiche sostenibili. I protagonisti di questo successo sono Samuel Worku Demise, Yonas Girma Tekele e Abij Kinfle Assefa, iscritti agli anni accademici 2023 e 2024 del corso di laurea magistrale in Ingegneria della carta e del cartone, che ha sede a Lucca. Il loro progetto si è distinto per la strategia innovativa e realistica di transizione energetica a dieci anni in Etiopia, dimostrando come le competenze ingegneristiche maturate nel distretto lucchese possano essere applicate per risolvere crisi energetiche complesse in contesti internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio mondiale per tre studenti della “Carta“

