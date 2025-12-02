Giornata mondiale della disabilità | Apple la racconta con un video sugli studenti

V ivere con disabilità non significa restare ai margini, e la differenza più significativa la fa la tecnologia, quando diventa davvero inclusiva. Per uno studente con limitazioni sensoriali, motorie o cognitive, frequentare l’università – muoversi per il campus, studiare, socializzare, imparare – non può essere solo un’aspirazione: deve essere un diritto garantito. In occasione della Giornata mondiale delle persone con disabilità, Apple lancia un nuovo cortometraggio e conferma con forza che accessibilità significa inclusione concreta. Disabilità e viaggi in aereo: i diritti dei passeggeri X Tecnologia e inclusione: l’impegno di chi mette la disabilità nel DNA. 🔗 Leggi su Iodonna.it

