di Linda Meoni PISTOIA "Una montagna di merda". Anzi no: una valanga. Perché quella non sta ferma. Si muove, travolge e neanche te ne accorgi. E ci finisci dentro, pagando con la vita. Questa è la mafia e quelle parole così forti e rivoluzionarie non smettono d’essere necessarie. Le disse in quegli anni di lotta coraggiosa Peppino Impastato e le avrebbe continuate e dire oggi, se solo quel sistema criminale non l’avesse messo a tacere uccidendolo. Sono ritornate ad essere pronunciate ieri nella mattinata al Bolognini nell’ambito del Premio Nazionale Antonino Caponnetto per la cultura della legalità organizzato da Fondazione Un Raggio di Luce, Centro Don Milani e Libera Pistoia nel monologo dell’attrice Gaia Perretta, protagonista applauditissima della pièce "Il Ribelle-Peppino Impastato" scritta da Giovanni Gentile (Penta Teatro Aps). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Premio Caponnetto . La cultura della legalità spiegata agli studenti con esempi straordinari