Premio Boccadarno Infinity Tango oltre la pioggia

I cavalli di tre anni si sono sfidati ieri a San Rossore per il Premio Boccadarno, la corsa più attesa del pomeriggio. La pioggia non ha fermato i concorrenti e gli appassionati, che hanno assistito a una gara combattuta fino all’ultimo metro. Tra i protagonisti, Infinity Tango ha sferrato un attacco deciso negli ultimi metri e ha conquistato il primo posto. La corsa ha regalato emozioni e ha confermato il livello competitivo dei giovani cavalli in pista.

Il premio "Boccadarno" era la corsa più attesa del pomeriggio di ieri a San Rossore, una prova per cavalli di 3 anni con un'ottima dotazione. La corsa, sui 1500 metri, si presentava realmente aperta a tutte le soluzioni. La stessa distanza sembrava infedele considerando che la pioggia scrosciata fino all'inizio delle corse aveva reso il terreno pesante allungando, o rendendo comunque più faticosi, i metri da percorrere. Al momento di entrare nelle gabbie il favorito tecnico era Infinety Tango che aveva perso in un precedente confronto da Believe in Glory ma dando due chili mentre ieri ne riceveva tre.

