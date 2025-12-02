Si avvicina a un gatto ma in realtà è una volpe | donna morsicata interviene l’Ats

Albiate (Monza Brianza), 2 dicembre 2025 – All'inizio l'ha scambiata per un gatto. Ma quando il "gatto" l'ha morsa, ha capito che si era sbagliata di grosso. La polizia provinciale ha provveduto alla cattura di una volpe che nel pomeriggio di qualche giorno fa aveva morsicato una donna nel comune di Albiate, in provincia di Monza Brianza. L’animale cui una signora anziana si era avvicinata scambiandolo per un gatto ha evidentemente reagito con il morso spingendo poi all’intervento sia il personale sanitario del 118 che la polizia locale di Albiate. Una volta informato il personale veterinario di Ats Monza e Brianza venivano fatti intervenire sia i vigili del fuoco che la polizia provinciale per cercare di recuperare l’animale al fine di verificare eventuale malattie zoonosi trasmissibili all’uomo al fine di provvedere alle dovute cure e osservazioni alla donna ferita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

