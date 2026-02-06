La Premier League si prepara a una domenica che potrebbe cambiare tutto. Manchester City va a giocare ad Anfield, il campo del Liverpool, in una sfida che vale molto di più dei tre punti. Chi vince sale in vetta alla classifica, chi perde rischia di perdere terreno. La giornata si preannuncia intensa, con molte squadre che cercano di tenere il passo e altre che vogliono recuperare punti pesanti. La tensione è alle stelle, lo spettacolo garantito.

Il weekend della Premier League entra nel vivo con una domenica che promette di spostare gli equilibri sia nella corsa al titolo che nelle zone nevralgiche della classifica. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 08022026 15:00 Brighton and Hove Albion – Crystal Palace Multigol 2 – 4 08022026 17:30 Liverpool – Manchester City 1X + Over 1,5 Con l’ Arsenal che tenta la fuga in vetta, il venticinquesimo turno mette di fronte le principali potenze del calcio inglese in un pomeriggio che si preannuncia elettrico, tra storiche rivalità regionali e scontri diretti per il primato. La tensione è palpabile nei centri sportivi: ogni errore, da qui al termine della stagione, rischia di essere fatale per le ambizioni europee e nazionali dei club coinvolti. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Premier League, domenica di fuoco: City ad Anfield per la vetta

Approfondimenti su City Anfield

Nella venticinquesima giornata della Premier League, Manchester City conquista una vittoria convincente contro il Crystal Palace, rafforzando la propria posizione in classifica.

Nella sfida più attesa della giornata, l'Arsenal subisce una sconfitta nel big match contro l'Aston Villa, interrompendo la serie di imbattibilità iniziata all'inizio della stagione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su City Anfield

Argomenti discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Guida completa alla Premier League 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Manchester United da Champions League: 4° posto col 3-2 sul Fulham. L'Aston Villa cade in casa 0-1 col Brentford; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky.

I pronostici di domenica 1 febbraio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1I pronostici di domenica 1 febbraio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1 ... ilveggente.it

Scommesse Premier League, Liverpool-Manchester City: i pronostici di EPlay24.itScommesse: Liverpool-Manchester City è uno dei match più attesi della 25esima giornata di Premier League. Calcio d'inizio domenica alle 17:30. agimeg.it

L'anniversario del Manchester City che imbarazza la Premier League: sono trascorsi tre anni dalle accuse di 130 violazioni del Fair Play Finanziario inglese, ma il verdetto è ancora lontano x.com

''L'ho detto alla mia famiglia, la Serie A è meglio della Premier League! Il miglior campionato che ci sia! Era il mio sogno da piccolo e non vedo l'ora di giocare contro Juve ed Inter'' Adrian Przyborek facebook