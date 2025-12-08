Premier League | Arsenal sconfitto nel big match dall' Aston Villa City a -2 dalla vetta
Nella sfida più attesa della giornata, l'Arsenal subisce una sconfitta nel big match contro l'Aston Villa, interrompendo la serie di imbattibilità iniziata all'inizio della stagione. La partita, valida per la Premier League, vede il Manchester City avvicinarsi ulteriormente alla vetta, ora distante di soli due punti.
Birmingham (Gran Bretagna) 8 dicembre 2025 - Dopo undici partite dove l' Arsenal aveva replicato l'aura degli "Unbeatables", i londinesi si scoprono umani nella trasferta di Birmingham. L' Aston Villa scuote la vetta della Premier League vincendo il big match del Villa Park e si porta a -3 dal primo posto. Festeggia anche il Manchester City ora a sole due lunghezze dalla vetta. Nella lotta Champions il Crystal Palace approfitta del momento difficile del Chelsea e sale al quarto posto, mentre l' Everton si porta al sesto approfittando di ben tre squadre ferme sul pari davanti a loro. Nel posticipo lo United può fare un grande balzo in classifica: i tre punti porterebbero i Red Devils al quinto posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
