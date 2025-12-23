Studentessa 23enne palpeggiata mentre passeggia in centro 32enne arrestato e poi scarcerato a Caltanissetta

Una studentessa di 23 anni è stata vittima di molestie mentre passeggiava nel centro di Caltanissetta. Un uomo di 32 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato e successivamente scarcerato. L’episodio ha suscitato attenzione nella comunità locale, evidenziando la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza e al rispetto nei luoghi pubblici.

Una studentessa di 23 anni è stata palpeggiata ripetutamente da un 32enne senza fissa dimora nel pieno centro di Caltanissetta mentre passeggiava per le strade della città. L'uomo è stato arrestato e poi scarcerato con divieto di dimora nel comune.

Studentessa aggredita in pieno centro, 32enne arrestato per violenza sessuale: «Stavo passeggiando, palpeggiata ovunque» - Un uomo di 32 anni, originario del Mali e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Caltanissetta per violenza sessuale ai danni di una studentessa di ... msn.com

