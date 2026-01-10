Preghiera del mattino del 10 Gennaio 2026 | Fammi prendere coscienza di Te

Il 10 gennaio 2026, il sabato che dedica la giornata alla Beata Vergine Maria, ci invita a iniziare il nuovo giorno con una preghiera che ci aiuti a prendere coscienza della presenza di Dio nella nostra vita. Questa preghiera del mattino ci accompagna nel momento di riflettere e aprire il cuore alla spiritualità, offrendo il nostro tempo e attenzione al Signore, con semplicità e sincerità.

Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: "Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente". Chiediamo per intercessione.

