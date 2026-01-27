In questa preghiera del mattino del 27 gennaio 2026, ci rivolgiamo a Dio con umiltà, chiedendo di essere suoi discepoli. Il martedì, dedicato agli Angeli, ci invita a riflettere sulla nostra fede e sulla protezione dei custodi celesti. Un momento di calma e spiritualità per iniziare la giornata con serenità e devozione.

Il martedì è il giorno dedicato alla devozione degli Angeli: uniamoci in preghiera per onorare i nostri custodi celesti. Iniziamo sin dal mattino chiedendo la loro protezione. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore (Padre Pio). Celebriamo tutti gli Angeli ed i Santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre. Affidiamoci alla loro protezione imitandone l’esempio nella fede. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fa’ di noi, Signore, degli uomini disposti a seguire il migliore Maestro, e ad essere dei buoni apprendisti del messaggio evangelico, dei testimoni viventi del Suo amore e della Sua donazione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Preghiera del mattino del 27 Gennaio 2026: "Fammi essere Tuo discepolo"

