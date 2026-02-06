Predator | Badlands annunciata la data di uscita su Disney+

La serie Predator torna a far parlare di sé, questa volta con l’annuncio della data di uscita su Disney+. Il nuovo capitolo, Predator: Badlands, sarà disponibile in streaming a breve, portando i fan in un’avventura tutta da scoprire. La saga, che ha già conquistato molti, si prepara a tornare sotto i riflettori con questa nuova produzione.

Predator: Badlands segna l’arrivo in streaming del capitolo più recente e discusso della storica saga sci-fi. Dopo il successo nelle sale, il film approda su Disney+ il 12 febbraio, rendendo accessibile a un pubblico ancora più ampio un’opera che ha rilanciato il franchise. Il progetto espande la tradizione degli Yautja con una nuova prospettiva narrativa e un approccio più avventuroso. Tra azione, sopravvivenza e momenti di ironia, il film punta a consolidare l’eredità di Predator nel panorama contemporaneo. I risultati commerciali e critici confermano l’impatto dell’operazione. L’uscita in streaming completa un percorso iniziato al cinema con numeri da record. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Approfondimenti su Predator Badlands

La nuova pellicola del franchise Predator arriva finalmente in streaming su Disney+.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

PREDATOR: BADLANDS | Trailer finale | Italiano

