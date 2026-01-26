La serie originale The Testaments, annunciata da Disney+, debutta l’8 aprile sulla piattaforma, con i primi tre episodi e nuovi episodi settimanali. Ideata dallo stesso team di The Handmaid’s Tale, rappresenta un nuovo capitolo drammatico disponibile su Disney+ a livello internazionale. La serie si inserisce nel catalogo di produzioni di alta qualità, offrendo agli spettatori un approfondimento narrativo di recente uscita.

Disney+ ha annunciato che la serie drama originale The Testaments, un nuovo capitolo ideato dallo showrunner e dagli executive producer di The Handmaid’s Tale, debutterà l’ 8 aprile su Disney+ a livello internazionale con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi ogni settimana. Evoluzione di The Handmaid’s Tale, The Testaments è tratta dall’omonimo romanzo di Margaret Atwood ed è una drammatica storia di formazione ambientata a Gilead. La serie segue le vicende delle giovani adolescenti Agnes, obbediente e devota, e Daisy, una nuova arrivata, convertita, proveniente da oltre i confini di Gilead. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - The Testaments, annunciata la data di uscita su Disney Plus

Approfondimenti su The Handmaid's Tale

Towerborne, il nuovo picchiaduro a scorrimento con elementi RPG sviluppato da Stoic e pubblicato da Xbox Game Studios, ha annunciato la data di uscita ufficiale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su The Handmaid's Tale

Argomenti discussi: The Testaments, la serie evoluzione di The Handmaid's Tale su Disney+; The Testaments, la serie spin-off di The Handmaid's Tale è in arrivo su Disney+! Ecco quando potremo vederla; 'The Testaments': arriva in esclusiva su Disney+. Ecco la data!; The Testaments: data d’uscita su Disney+ e trama del sequel di The Handmaid’s Tale.

The Testaments, annunciata la data di uscita su Disney PlusDisney+ ha annunciato che la serie drama originale The Testaments, un nuovo capitolo ideato ... msn.com

The Testaments, la serie spin-off di The Handmaid’s Tale è in arrivo su Disney+! Ecco quando potremo vederlaDisney+ ha appena svelato la data d'uscita ufficiale di The Testaments, l'attesa serie sequel di The Handmaid's Tale ... bestmovie.it

Disney+ annuncia finalmente la data di debutto di #TheTestaments, la nuova serie ambientata nel mondo di #TheHandmaidsTale. Al link tutti i dettagli: - facebook.com facebook

Cinque anni dopo "The Handmaid's Tale". Confermato da DisneyPlus IT, THE TESTAMENTS, lo spin-off/seguito narrativo con Chase Infiniti e Ann Dowd, arriverà questo 8 Aprile anche da noi! #SerieTV x.com