Pozzuoli si rifugia dai carabinieri per scappare alle violenze del marito lui la aspetta fuori la caserma | arrestato
Una donna di Pozzuoli si è rifugiata dai carabinieri per scappare dalle violenze del marito. Quando è uscita dalla caserma, l’uomo di 58 anni l’aspettava fuori e è stato subito arrestato. La vicenda si è conclusa con il suo fermo per atti persecutori.
A Pozzuoli, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 58 anni per atti persecutori nei confronti della moglie.🔗 Leggi su Fanpage.it
