Pozzuoli si rifugia dai carabinieri per scappare alle violenze del marito lui la aspetta fuori la caserma | arrestato

Una donna di Pozzuoli si è rifugiata dai carabinieri per scappare dalle violenze del marito. Quando è uscita dalla caserma, l’uomo di 58 anni l’aspettava fuori e è stato subito arrestato. La vicenda si è conclusa con il suo fermo per atti persecutori.

