Trovato un corpo nell’azienda del marito di Federica Torzullo lui è in caserma dai carabinieri | la svolta dopo la scomparsa della 41enne

I carabinieri hanno trovato un corpo nell’azienda del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Claudio Carlomagno, indagato per omicidio, si trova nella caserma dei carabinieri. Dalle prime informazioni, al momento emergerebbe solo il ritrovamento di una parte del cadavere. Quando sono arrivati nell’azienda, i carabinieri hanno iniziato a scavare in un punto specifico. Quando è emersa una mano, le operazioni sono state sospese in attesa dell’arrivo degli esperti del Ris per effettuare i rilievi tecnico-scientifici. La mano potrebbe essere della donna scomparsa dallo scorso 9 gennaio. 🔗 Leggi su Open.online

