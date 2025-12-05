Gratta e Vinci | a Salerno colpo da 20mila euro con Miliardario New

Salernotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campania a segno con il Gratta e VinciMiliardario New”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Salerno è stato centrato un colpo da 20mila euro presso il Tabacchi Carmela Sabbatella, in via Santa Margherita, 83.I datiLa spesa per i giochi (ovvero la raccolta meno le vincite dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

