Sannio colpo da 20mila euro con il Gratta e Vinci

Una fortunata giocata ha regalato a un residente del Sannio una vincita di 20.000 euro grazie al Gratta e Vinci “Mega Miliardario New”. La sorprendente scoperta è avvenuta in una tabaccheria della Campania, lasciando tutti senza parole. Questa vincita rappresenta un volto fortunato tra le tante opportunità offerte dal gioco e il brivido di una possibile grande vincita.

© Fremondoweb.com - Sannio, colpo da 20mila euro con il Gratta e Vinci Comunicato Stampa La vincita è stata centrata in una tabaccheria Campania a segno con il Gratta e Vinci “Mega Miliardario New”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Benevento è stato centrato un colpo da 20mila euro presso la tabaccheria di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com Leggi anche: Gratta e Vinci: a Salerno colpo da 20mila euro con “Miliardario New” Leggi anche: Colpo da 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci a Castelfranco Veneto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Assalto ai Lego. Sfuma un colpo da 20mila euro - BRESSANA BOTTARONE (Pavia)Con il Natale alle porte, un autoarticolato carico di Lego era un “bocconcino” ghiotto per una banda di criminali, che ha organizzato nei dettagli il colpo, facendo i conti ... ilgiorno.it Rapina a mano armata alla Friulexpress, il 67enne confessa il colpo da 20mila euro: condannato a 7 anni di reclusione - Gli indizi raccolti dalla Squadra Mobile sulla rapina del 30 gennaio 2024 alla Friulexpress di via Nuova di Corva, società concessionaria per conto della Gls, si sono rivelati pilastri ... ilgazzettino.it Rapina a mano armata alla Friulexpress, il 67enne confessa il colpo da 20mila euro: condannato a 7 anni di reclusione - È seguendo le tracce lasciate nei filmati delle telecamere dalla Punto bianca rubata a Casarsa e ritrovata il 5 febbraio ... ilgazzettino.it DUE MILIONI DI EURO CON UN GRATTA E VINCI DA 20 EURO | 21/11/2025 Nell'ultimo concorso del SuperEnalotto sfiorato il colpo grosso nel Sannio. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.