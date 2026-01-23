Anagni perseguita l' ex moglie per due anni 59enne arrestato dai Carabinieri
I Carabinieri di Anagni hanno arrestato un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento definitivo. La vicenda riguarda un episodio di stalking nei confronti dell’ex moglie, avvenuto nel corso di due anni e risalente a circa dieci anni fa. L’arresto rappresenta la conclusione di un percorso giudiziario iniziato molti anni prima.
Giustizia a scoppio ritardato per una vicenda di stalking risalente a un decennio fa. Nella mattinata di ieri, 22 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Anagni hanno arrestato un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un provvedimento definitivo.L'arresto e la.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
