L’assessore Falotico ha deciso di lasciare l’incarico a Potenza. La sua decisione arriva in un momento difficile per il Comune, mentre il consiglio regionale di Forza Italia si mostra critico nei confronti dell’amministrazione. La città si prepara a un periodo di incertezza politica.

**Dimissioni dell’assessore Falotico a Potenza: il consiglio regionale di Forza Italia si schiera contro l’amministrazione in crisi** A Potenza, nella provincia di Matera, l’assessore al Bilancio e al Patrimonio, Roberto Falotico, ha presentato le proprie dimissioni in un momento delicato per l’amministrazione comune. Le sue uscite, avvenute a soli tre giorni dalla data prevista per il deposito del Bilancio di previsione, sono state accolte con forti preoccupazioni da parte del consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Picerno, che ha espresso «profonda e crescente preoccupazione» per l’episodio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dimissioni assessore comunale Falotico a Potenza, Consigliere regionale Picerno: Amministrazione di

Approfondimenti su Potenza Assessore

Questa mattina Giovanni Zannini e Biagio Esposito non si sono presentati in procura.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Potenza Assessore

Argomenti discussi: Potenza, si dimette l'assessore comunale al bilancio Falotico. Il sindaco: Voglio capire perché; Comune di Potenza: si dimette l'assessore Roberto Falotico, titolare delle deleghe a Bilancio e Patrimonio. Il commento dei Gruppi Consiliari di Centrodestra; Comune Potenza, si dimette l'assessore Falotico; Potenza, si dimette l’assessore Falotico.

Potenza, si dimette l’assessore Falotico: tensioni in Giunta sul BilancioDimissioni dell’assessore Falotico a Potenza scuotono la Giunta a pochi giorni dal Bilancio. Opposizione chiede chiarimenti al sindaco Telesca. trmtv.it

Potenza, si dimette l'assessore comunale al bilancio Falotico. Il sindaco: «Voglio capire perché»A confermarlo è il primo cittadino del capoluogo lucano, Vincenzo Telesca, che l'ha appreso dai suoi collaboratori. Falotico (Pd) era in carica dal 18 luglio 2024 ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Dopo le dimissioni dell'assessore all'Istruzione invocate quelle del sindaco Romeo facebook