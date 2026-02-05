Potenza | Falotico rientra in giunta dopo la dimissione dell’assessore

Questa mattina a Potenza l’assessore Falotico è tornato in giunta, poche ore dopo aver rassegnato le dimissioni. La decisione arriva in un momento delicato per il Comune, che cerca di rimettere insieme i pezzi e mantenere stabile l’amministrazione. Un passo importante che cambia gli equilibri e riporta un volto noto tra i suoi collaboratori più stretti.

**Potenza, l'assessore Falotico rientra in giunta dopo la dimissione dell'assessore** *Un'episodio che colpisce l'assetto interno dell'amministrazione comunale, in un tempo in cui il Comune di Potenza sta cercando di consolidare un nuovo equilibrio politico.* A Potenza, il sindaco **Vincenzo Telesca** ha respinto le **dimissioni dell'assessore Roberto Falotico**, un evento avvenuto in soli due giorni di distanza dalla presentazione ufficiale delle dimissioni. Le dimissioni, inizialmente dichiarate dal consigliere **della lista "Sì alla città"**, erano state presentate in data **mercoledì 3 febbraio 2026** e avevano provocato un momento di tensione all'interno dell'amministrazione comunale.

